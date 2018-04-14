過失造成重大死傷 刑責翻倍

2018-04-14

〔記者吳政峰／台北報導〕近年屢傳「一行為造成大量死傷」引發全國關注的事件，比如八仙塵爆、維冠大樓倒塌及今年花蓮雲門翠堤大樓倒塌造成14人死亡等案，雖事件情節重大，但現行法令大多只能以「過失致死」罪論處，而過失致死罪最高本刑僅5年，部分法官質疑「情重法輕，悖於人民感情」。法務部昨表示，已研議把這類犯罪列入刑法「公共危險罪章」中，加倍提高刑責，立法後若出現類似重大死傷情況，負責人恐面臨最重可被判處10年之刑，不致再發生「關沒幾年就過關」，令國人難以接受的現象。

法務部研議修法

法務部表示，八仙塵爆等案均屬一個行為造成多人死傷的案例，這類行為危害公共安全，足以造成不特定多數人死傷，影響社會法益甚鉅，目前卻只能論一罪，因此部內的刑法研究修正小組正研議從「刑法部分條文修正草案」著手，擬在公共危險罪章內加入這些犯罪態樣，藉此提高刑責。

法務部舉例，現行縱火燒毀建築物的罪責為7年以上至無期徒刑，未來擬增訂「加重結果犯」，若致人於死至少得判刑10年以上。另如維冠大樓倒塌案，涉案建商原僅被依過失致死罪判刑，未來這種未依規定興建、改建建築物而造成死傷的行為，將改以公共危險罪章中的「違背建築成規罪」課責，並在條文中增訂致人於死刑責，最高可處10年徒刑。

法務部認為，相關犯行在現行法令中「情重法輕」，修法後方能罪刑相當；不過目前研議進度還在雛形，是否能趕上立法院本會期審查，仍待觀察。

至於外界有聲音希望對「過失致死罪」且「情節重大」者加重處罰，但因「情節重大」屬不確定概念，有違刑法明確性原則，此部分目前持保留態度。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英肯定修法方向，認為若建商、結構技師等人未依法蓋房子，造成民眾居住危機，理應課以重刑；不過修法應把細節明定清楚，避免偶然過失者與不良建商受到同一刑責。