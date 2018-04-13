破功退隱近7年 預言大師 癌末病逝

2018-04-13

〔記者佟振國／南投報導〕還記得511末日預言？曾預言2011年5月11日台灣會發生14級大地震與大海嘯等大災難，引發外界譁然的南投縣埔里鎮「王老師」王超弘，預言破功退隱近7年，地方昨盛傳他於日前癌末病逝，親友低調不願證實，盼外界不要再打擾他們的生活。

本名王超弘的「王老師」，曾在2010年底預言2011年5月11日上午10時42分37秒，台灣將發生14級大地震，造成總統府倒塌、台北101斷成3截，並將產生170公尺大海嘯等。

2011年5月11日地震 未成真

預言內容聳動，但仍有民眾相信，追隨王在埔里鎮愛蘭里等處租地，購買逾200個貨櫃屋，並囤積白米等民生物資迎接末日巨變。

當年追隨者買逾200貨櫃避難

預言時間到了之後，沒發生什麼事，南投地院認為他散布謠言，違反社會秩序維護法，裁定罰鍰4萬元；後來傳出他罹患糖尿病暴瘦，低調度日，鮮少與人互動，昨天再傳出他於清明連假期間病逝的消息。

記者昨天前往其住處，大門深鎖，王的友人李姓女子見到記者，表示「不方便說什麼」，家屬不願證實王的死訊。

有鄰居透露，4個月前曾在他家門口遇到王，幾天前有聽說他病逝的消息，另有殯葬業者表示王男今天出殯。轄區警方、衛生所表示是個人隱私，不表示意見。