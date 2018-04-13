見他被抓 92歲老父昏倒 毒蟲羞愧 「一定要戒成功」

2018-04-13

〔記者黃美珠／新竹報導〕52歲男子「老鄉」（化名）沉淪毒海16年，昨天看到高齡92歲老父因他再度被捕而昏倒，哽咽地說不出話來，稍後他強忍淚水和顫抖的身體說：「我一定要洗心革面」，希望還有機會把握與年邁雙親所剩不多的天倫時光。

沉淪16年 戒毒總功虧一簣

「老鄉」說，他跟所有毒蟲一樣，輸在個人定力不夠，過去為了戒毒曾遠赴中國、美國依親，割斷在台的藥頭網絡，最後仍功虧一簣。

昨天新竹縣警局新埔分局偵查隊掃毒，考慮「老鄉」年邁雙親的心情，讓他自行走出社區才上前拘提，但是老父仍因此昏倒，給「老鄉」一記當頭棒喝，重新思考自己人生的方向。

遠走他鄉 割斷毒友毒源

「老鄉」說，會染上毒品，除了無知、交友不慎，最大的問題就在他是將門之後，成長在優渥的環境，養成不把錢當錢的心態和過於自負，以為毒品可以說不碰就不碰。

他說，當年因好賭，抽了朋友提供的「很能提神的香菸」，染上毒癮才知這菸摻了海洛因。毒癮最重時，曾日砸1、2萬元，台北內湖2棟房子被他賣了好幾千萬元，最後都拿去買毒品。

返台陪家人 定力不夠又染毒

16年來老人家沒有戳破他吸毒，只是默默地效法孟母三遷，陪著「老鄉」舉家從台北搬到新竹，再讓他分別以5年、2年時間去中國、美國依親戒毒。直到老父前年病了，他才在去年初回台陪伴雙親。

警方調查，「老鄉」返台後在台北擔任廚師，每天通勤趕回新竹煮晚餐孝敬雙親，只是好景不常，又重新沾上毒品。

「老鄉」說，這次警方到家逮人，老父竟因此昏倒。他對自己的不孝感到悔恨，希望接受勒戒，把握跟父母為時不多的天倫緣份，未來有機會的話，也願意以更生人角色，告訴年輕人毒品的可怕！