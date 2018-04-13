豬血糕作業員眼鏡壞了都捨不得修 10年存200萬被騙光

2018-04-13

〔記者王定傳／新北報導〕一名月薪約3萬元的陳姓豬血糕作業員，長年省吃儉用才好不容易存下200多萬元，不料前年間，節儉的他捨不得花錢修理壞掉的眼鏡，反而因此被詐欺犯邱錫騫盯上，邱靠著幫忙修眼鏡取得信任，最後將陳的老本全給掏光！

檢警調查，陳男從2006年開始擔任豬血糕工廠的作業員，月薪約3萬元，雖然經濟情況不算優渥，但生活單純的他靠著平時省吃儉用，截至前年初失業為止，10年來仍存下了200多萬元。

公園遇搭訕幫修眼鏡 留好感

前年1月農曆年前，失業的陳男跑到新北市三重區某公園內閒晃時，被男子邱錫騫搭訕，當時邱不但請他吃飯，還主動帶他去修理眼鏡，讓陳男感動不已，隔月邱男又帶著陳男一起去參加朋友喜宴，席間誆稱衣著體面的新郎一家全是靠他代為投資賺利息，才有今日成就，陳男聞言信以為真，事後交出221萬餘元存款予邱投資，直到後來回老家向父親提及此事，陳父才驚覺兒子可能受騙，向警方報案。

騙子帶吃喜酒誆稱投資高手

檢警深入追查後發現，邱男根本沒把陳男的老本拿去投資，而是全砸下去購買大樂透彩券，甚至邱男同居人賴麗芬見陳男太過天真，也跟著加入設局，私下對陳表示「不只邱錫騫有投資管道」，又從陳手中拐走24萬元。

太天真 騙子女友也拐走24萬

全案開庭時，邱男、賴女都否認詐財，辯稱只是向陳借錢而已，但新北地院合議庭並不採信，審酌2嫌在偵審過程中始終狡辯、卸責，不但至今不見悔意，且也沒有賠償陳男，因此依詐欺罪將邱、賴各判處2年、8個月徒刑，可上訴。