偷拍聯大女生洗澡 理專幹的

2018-04-13

〔記者彭健禮、盧冠誠／綜合報導〕國立聯合大學女生宿舍，日前發生遭年輕男子潛入偷拍女學生洗澡事件。警方鎖定任職台北市某銀行理專的29歲廖姓男子涉嫌，前天到廖男任職的銀行將他拘提到案；廖男坦承有進入女生宿舍「借廁所」，但僅稱「有偷看、沒偷拍」；警訊後，昨依妨害秘密罪嫌將他送辦。

警方調查，廖男為台中市人，現居台北市；大學畢業後在台北市警局信義分局當替代役，目前在北市某銀行擔任金融理財專員，單身、有女朋友；該銀行主管回應，廖男是去年7月才到職的新進行員，表現正常，得知此事後內部也相當震驚，後續將等警方調查報告出爐，若確有犯案，就會立即送人評會議處。

警方調查，廖男曾於102年8月在台中市中興大學附近出租房舍外以手機從氣窗拍攝被害人洗澡，警方獲報查獲廖男，但影片已被廖男刪除。台中檢方當時念其初犯，且與被害人達成和解，賠償10萬元，予緩起訴處分2年。

不料，廖男於清明連假的7日晚間，開車從台中北上台北時，半途下苗栗交流道，並逕往聯大方向行進，將車停放在二坪校區前台13線，於8日凌晨0點左右徒步進入校園，並於0點30分許，從學校女生宿舍的1樓曬衣間窗戶潛入，在裡頭待了55分鐘，並涉嫌以手機偷拍當時在裡頭洗澡的李姓女學生。

李女發現淋浴間的隔間上方伸出1隻手並持有手機，驚呼大叫；廖男雖倉皇落跑，但上車後，還在車上待了半小時才離去。警方鎖定廖男，前天北上到銀行逮人。廖男見警方前來，驚訝不已脫口：「怎麼找得到我？」

廖男辯稱，因開車尿急，所以進入女生宿舍「借廁所」；但對於偷拍，廖男稱經過浴室，發現有人洗澡，一時好奇偷看，並沒有持手機偷拍。警方另問他，為何上車後沒有馬上離去？廖男則說：「因為很緊張，一身汗，緩和一下情緒。」警方訊後，依妨害秘密罪嫌將廖男送辦。另外，校方也將提侵入住宅告訴。