馬桶吸把裝針孔 4年偷拍上百女

2018-04-13

台大醫學院、北一女等校受害

〔記者劉慶侯／台北報導〕北部地區某科技大學畢業生張子彥，涉嫌自製裝有針孔鏡頭的馬桶吸把，放置在台灣大學醫學院女廁內，長期偷拍女學生如廁，直到日前清潔工發現馬桶吸把「歷久彌新」又「怪怪的」，警方獲報逮捕張嫌，並在他電腦內查出有上百名被害人的偷拍檔案，時間長達4年之久，且北一女、中山女高等女校也受害。

更令警方驚訝的是，張嫌還會根據偷拍內容「肉搜」被害人身分，想看其真實容貌，挑出正妹檔案收藏，員警不禁痛斥「有夠變態」！

偷拍名校20多處

25歲張嫌於警訊時一臉羞愧供稱，是好奇女學生如何上廁所才偷拍。但警方發現，張嫌曾趁多所女子高中舉辦校慶活動時，伺機潛入女廁偷拍，涉案地點多達20餘處。由於張嫌作案時間逾4年，偷拍存檔上百名女學生資料和影片，張嫌說詞難自圓其說。

警方調查，張子彥就讀大二期間，就常溜進台大醫學院女廁內，將改裝有針孔的馬桶吸把，用來偷拍女學生如廁。他會不定期去更換針孔的電池，一旦馬桶吸把損壞，也會更換。

今年2月底，清潔工發現女廁內無端出現馬桶吸把，拿起仔細端詳，發現「怪怪的」，通報台大駐衛警指出校園出現「攝狼」，隨即通報中正一分局。

吸把「太新」露餡

警方根據監視器畫面追查，發現偷拍狼是騎機車到台大醫學院，循線查出住在新北市土城的張嫌，趁他出門逮人，並在其隨身背包內找到5支有針孔鏡頭的馬桶吸把，研判他當時正要去放置馬桶吸把偷拍。

肉搜受害女 看長相

隨後，警方到張嫌家中搜索，在電腦內找到存有上百名被害人的偷拍檔案，經查，張嫌一旦發現偷拍到身材曼妙的女生，會想知道對方長相，會依對方的衣服式樣、學生名牌等，用社群網站「肉搜」，若長相甜美，便特別註記珍藏，若不佳者則刪除。

警方調查，張嫌也曾趁北一女、中山女高等校舉辦校慶活動時，潛入女廁偷拍，甚至連雙北地區某些公司行號大樓內女廁也有被害人，4年下來，他至少在20個場所犯案。

張嫌承認在網路購買每個1999元的針孔鏡頭，再買馬桶吸把「加工」。警方已找到8名被害人，先將他依妨害秘密罪嫌送辦，呼籲被害人出面指認。