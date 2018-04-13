爸爸，就放心飛吧~ 正駕駛之女要帶著父親的熱情向前看

2018-04-13

〔記者陳薏云／新北報導〕黑鷹直升機正駕駛康萬福不幸失事墜海後，其愛女康汶羽就時常在臉書發文懷念父親，本月4日康家人剛在屏東縣三地門鄉舉辦追思會，康汶羽特地穿上原住民傳統服飾悼念父親，並在臉書寫下：「我是康萬福的女兒，爸爸，就放心飛吧！」一字一句都令人動容。

上週600字追思文 哀傷中透露堅強

上月29日，空勤總隊在高雄為失事的3名機組人員舉辦聯合公祭，康汶羽當時PO文：「同樣的褒揚令、同樣的國旗、同樣的…但再多淚水跟勳獎，都換不回什麼。」

將父親牌位接回三地門老家後，康家人4日舉辦追思會，康汶羽事後將追思會上長600餘字的講稿PO上臉書，其中一段寫著：「我是康汶羽，康萬福的女兒，我的名字、身上流的血，以及我爸媽賦予我的所有，全都讓我以此為傲。」

身是高雄市消防員的康汶羽，在追思文中提及對父親罹難一事的看法，寫道：「上帝眷顧我卻也考驗我，要我承擔去救人的使命，也要我承受當家屬的悲痛。」她表示，此事之後，她出勤時都更小心翼翼確保自身安全，也更能將心比心去面對家屬的情緒。

康汶羽感慨，與父親的緣分只有短短25年，她寫下：「祝福他到更好的地方繼續飛翔…我以他為榮，爸爸，就放心飛吧！」不只道盡對父親的思念，也不忘鼓勵家人及自己，要帶著父親的熱情向前看。