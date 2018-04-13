「黑鷹」2骨骸疑女性 殉職護理師回家了

2018-04-13

2月5日蘭嶼墜海

〔記者陳宜加、陳賢義、王秀亭、黃明堂／綜合報導〕內政部空勤總隊編號NA-706黑鷹直升機，2月5日深夜於蘭嶼執行病患後送失聯墜海，機上6人正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏、蘭嶼鄉病患張榮明、張妻黃英蘭失蹤。搜救超過兩個月後，昨日下午終於打撈起部分機體殘骸，並在客艙內發現2具已成骨骸的遺體，台東地檢署主任檢察官連思藩表示，根據衣物研判應為女性，可能是蔡邑敏和黃英蘭，但確切身分仍須送往法醫研究所以DNA鑑驗。

希望破滅 家屬心情複雜

聽聞尋獲2具遺體，蔡邑敏母親稍平復的心情再生哀傷、心情忐忑，蔡母難過地說，10日接獲海巡單位要採擷檢體，由蔡父前往，目前只有靜待DNA鑑驗結果。

蔡父蔡清賢僅說，待海巡人員將遺體運回台東，會到台東殯儀館了解情況。蔡清賢表示心情複雜，不知應該講些什麼，能做的只是靜候通知。

蘭嶼病患家屬、台東縣議員黃天德說，過去兩個多月，都還抱著親人生還的期待，很怕就此落空。黃英蘭家屬表示，倘若DNA鑑驗結果確認，就會到台東處理後續，但因蘭嶼正值飛魚季，按照傳統在外死者不能帶返，會依民間習俗就地處理。

黑盒子撈起 解讀需時間

飛安會執行長王興中指出，出水殘骸主要為直升機中段部分，長寬高約25x12x12呎，調查小組將儘速拆解飛航紀錄器進行解讀。他說，黑盒子應該有跟著殘骸一同打撈上來；殘骸將運往松山機場棚廠，進行拆解、檢測等處理作業，希望能從中獲得相關訊息。他說，黑盒子可能有受損，且從水中打撈起，必須烘乾才能進一步解讀、下載資料與確認，可能須花費較長時間，時程無法預估。

聽音辨位 千米深海現蹤

受委託打撈的詮日儀海測公司負責人奚慎明表示，打撈直升機最困難的就是「定位」，要先找到機體位置。機上有黑盒子釋放固定頻率，黑鷹失蹤當天就透過水面聽音器，接收到直升機的訊號，但訊號飄忽不定，疑似從水下30米的淺海愈移愈深，後來，透過水下聽音器再度搜尋，在1000米深海底定位到。