政院通過國民參審法草案 賴揆：彰顯國民主權理念

2018-04-13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨通過「國民參與刑事審判法草案」，未來刑事重案的論罪量刑，不再只是由職業法官論斷，人民的意見也將納入；草案明定最輕本刑7年以上之罪，及故意犯罪因而致人於死的公訴案件，第一審地方法院均應行「國民參與審判」，由職業法官及國民法官共同組成合議庭，進行審判並決定判決結果。行政院長賴清德表示，這項草案是為回應司法改革國是會議決議，推動國民參與刑事審判，由國民法官親自參與全程審理程序，並與法官立於平等立場，相互討論評議，形成最終決定，彰顯國民主權理念與涵養公民責任。

「國民參與刑事審判法草案」內容，是參考日本裁判員制度，草案未來若經立院三讀通過，即使不具法律專業背景，也可當國民法官。只要高中教育程度以上、23歲以上，就可做為國民法官候選人。同時，國民參審制度，也有助推動「即審即判」，案件集中處理。

根據這項草案，其適用案件為最輕本刑7年以上徒刑之罪（毒品與少年犯罪除外），以及故意犯罪因而致人於死。國民參與審判的案件，是由3名職業法官與6名國民法官共同組成國民參與審判法庭，由庭長擔任審判長。

賴清德表示，藉由國民參與，有助涵養公民責任，也可提升司法審判透明度，增進人民對於司法的信賴；賴揆指示法務部與司法院及立法院溝通協調，早日完成立法的程序。