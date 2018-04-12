教科書甜女警 撂倒酒駕大叔

2018-04-12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局交通大隊甜美女警羅敏娟因指揮手勢標準明確，曾登上教科書版面，更曾在警政署柔道比賽中奪下第3名佳績，日前在路口執勤時，攔下一名酒後騎車的大叔，大叔看只有女警一人，想落跑時，羅員喝令「就叫你不要動」，瞬間使出柔道大外割，將對方壓制在地，俐落身手讓民眾大開眼界。

交大大隊長郭士傑說，28歲羅員任職該大隊第一中隊，因交通崗交通指揮手勢標準、明確，曾登上高中三年級的公民教科書版面，並受警專教官邀請擔任交通指揮助教，更曾在警政署柔道比賽中奪下第3名佳績，是位能文能武的女警。

當天傍晚她在台灣大道與文心路口執行交通疏導勤務，發現騎車行經的59歲劉姓男子臉潮紅、行車不穩，疑似酒駕，上前酒測試，果然有酒精反應，請對方接受盤查，但男子下車後卻一直往前走，經羅員制止，突使出金蟬脫殼之術，將包包、衣服一一脫掉，意圖逃離。

劉男當時見只有女警一人執勤，想一逃了之，羅員懷疑男子形跡可疑，一句「就叫你不要動」的最後通牒後，對男子施以柔道「大外割」壓制，劉男才趕緊求饒：「歹看，我會配合」。

劉男酒測值達0.22毫克，他坦承喝了3瓶啤酒，因為過去酒駕被逮過2次所以想逃，最後因酒駕與駕照吊銷，總共被開罰9萬6千元。