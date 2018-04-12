南北驚悚車禍╱2婦騎車遭撞 爆頭慘死

2018-04-12

〔記者蔡政珉、萬于甄／綜合報導〕昨天南北各發生一起婦人騎車被撞，兩人都爆頭的驚悚車禍！

苗栗鄧婦 遭拖行45公尺

福爾摩沙高速公路苗栗縣通霄交流道附近昨天下午3點多，60歲鄧姓婦人騎車沿著128號縣道西行，要由住家前往通霄市區，經過交流道西側車道時，被一輛剛下交流道的拖板車撞上，一路夾帶婦人與機車拖行約45公尺後，拖板車47歲陳姓司機才停車，發現婦人已爆頭死亡。

陳姓司機酒測值為0，他向警方供稱，「當時沒感覺撞到人、車」，後來因為機車被拖行一路撞擊路面發出聲響，他察覺有異立刻停車，才發現婦人已經倒地不起。

事故當時有目擊者正在路邊休息，目擊者說，當時人在車上，只從後照鏡見到婦人與機車一路被夾帶往前直衝，拖板車看似未減速。婦人頭部似乎一直撞擊地面，強烈衝擊力道宛若當場「爆頭」，讓人怵目驚心，肇事責任警方正進一步釐清。

台南楊婦遭撞 肇逃男落網

另一起車禍則發生在台南市永康區，56歲楊婦與丈夫在鹽行經營餐飲店，昨凌晨4點44分騎車要到永康兵仔市菜市場買菜備料，行經永大路二段時，與銀灰色轎車發生擦撞，楊婦摔車後當場倒地不起，肇事轎車竟未停車查看，加速逃逸，路過民眾見狀趕緊報警。

楊婦因頭顱破裂、左腳開放性骨折、腹部及四肢也有多處擦挫傷，經送往永康奇美醫學中心急救，仍宣告不治，楊婦家屬在臉書社團PO文，尋求當下附近的行車紀錄器，希望抓出肇逃者。

警方調閱沿線路口監視器，歷經11個小時，昨下午3點44分在23公里外的汽車旅館逮獲正在旅館內呼呼大睡的48歲簡姓男子，簡男坦承與人發生擦撞，當下「以為對方沒怎樣」，所以就開車離去，並未喝酒。警方訊後將簡男依過失致死罪嫌送辦。