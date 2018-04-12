10歲小妹 抱緊處理 勸回想跳河的大姊姊

2018-04-12

溫暖握手 安慰拭淚

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市新生國小3年級女童林小妹妹跟媽媽回家路上，在宜蘭橋上勸回22歲想跳河的大姊姊小花（化名）；林小妹緊緊抱住小花，握著她的手不斷幫她擦眼淚，還跟小花說：「有什麼煩惱的事情說出來，就會像魔法一樣咻一下就解決了。」小妹妹的溫暖也像施了魔法一樣，讓大姊姊心情漸漸平靜，處理的警察在一旁看著都相當感動。

救人警察︰相當感動

10歲林小妹妹前晚8點左右正在回家路上，媽媽騎機車載她經過宜蘭市宜蘭橋，看到有個20多歲女孩，烏黑長髮飄逸，衣著單薄的坐在宜蘭橋欄杆，雙腿懸空垂在橋外，腳下就是深不可測的宜蘭河。母女兩人察覺異狀，趕緊到旁邊的派出所報案，然後再趕回橋上。

警察到場後，趁小花沒有注意到旁人時，一把將她從橋上拉下來；林小妹妹立刻上前抱住小花姊姊，擔心她又會想不開。看到小花姊姊眼淚一直掉，林小妹妹伸出小手幫小花擦眼淚，緊緊握著她的手。

小花難過地一直啜泣，不願說話，也不願透露自己是誰？左手腕密密麻麻排列著疑似割腕留下的一道道傷痕。林小妹妹抱著小花姊姊說，難過的事情只是在心裡講沒有用，自己在心裡想也沒有用，把話講出來就會像施魔法一樣，「一秒鐘咻一下」煩惱就解決了！

林母也安慰小花說：「只要妳願意開口講話，大家都陪在妳身邊，沒有什麼事情過不去的。」小花平復心情後，隨警察到警察局，母女倆才如釋重負。林媽媽說，這個社會只要大家在應該雞婆的地方多出點力，就不會太冷漠。

「怕姊姊跳下去會害家人擔心。」林小妹妹當時完全沒有驚嚇或害怕，反而挺身幫忙安慰小花，受到警察叔叔的稱讚。林小妹說，她當時想到，如果姊姊不見了，家人一定會很擔心，希望姊姊可以好好的，而且媽媽和老師平常都有教，看到有人需要幫助就要盡力幫忙。

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