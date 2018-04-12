北市府陽明山「爽缺」 偷拍女同事、看A片

2018-04-12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於陽明山的教育局台北市教師研習中心一名黃姓官員，遭「鏡週刊」報導） ，擔任教職時猥褻女國中生遭判刑，認罪獲緩刑後轉考錄取公務員，竟在教師研習中心偷拍女同事，還在上班時看A片，行徑誇張。北市教師研習中心昨坦言，確有同仁看到黃在看不良影片、打電玩，警方與政風處已介入調查，若調查屬實將從重議處。

「鏡週刊」報導，黃男2012年擔任國中代課老師與女學生譜出戀曲，把人帶到公園聊天，趁機上下其手，黃男否認犯行，法官依犯後無悔過之心判刑1年2月，直至上訴後才認罪，獲緩刑。雖當不成老師，但黃男利用狼師條款的漏洞，報考轉任公職，到教育局教師研習中心上班後，鎖定公教正妹偷拍裙底，還將影片上傳色情網站，甚至上班時間看A片「打手槍」。

教研中心主任楊淑妃說，黃員在中心服務9個月，負責專案性業務；但工作態度不積極，無法受理和他職等相當的業務，目前負責圖書室圖書租借、上架整理等。楊並說，黃員人際互動不佳，如不讓他請假會大吼大叫等；當圖書室沒人借閱時，黃員就會做個人的事如上網等。

北市政風處長沈鳳樑昨表示，前天接獲訊息，已會同教育局人員查扣黃男使用的2台公務用電腦，並請北市刑警大隊解析電腦是否有偷拍證據，同時約談相關人員，儘快查明真相，至於黃員是否調離現職，教育局會斟酌處理。