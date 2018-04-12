年紀可當他女兒 高市府博士級官員伸狼爪 強抱偷親2部屬

2018-04-12

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府一名擁有博士學歷的陳姓男主任官員，被控在前年假借介紹男友與關心考試幫忙祈福等藉口，先後對2名可當他女兒的下屬摟腰襲臀、熊抱、偷親嘴等性騷擾，高雄地院依違反性騷擾防治法判10月徒刑、易科罰金30萬元。

事發後降調 辦退休快閃

高市府表示，接獲性騷擾事件申訴後，立即將陳姓主任調離原單位，降調為非主管職務，並將此案函送司法偵辦。據了解，陳姓主任事發後已在去年底辦理退休。

判決指出，2名高市府女科員指控2016年7月到12月間，先後遭陳男性騷擾，A女指控陳約她吃晚餐，隨後佯稱有人想認識她，在一處走廊詢問體重，她說50公斤，陳表示不信，趁機把她抱起，陳還以眉毛真假為藉口，拿走她的眼鏡，趁機偷親嘴。

另名科員C女也被陳以請吃飯為由約出，趁散步時摟她腰、拉手，藉口看手相狂搓手掌心，稱睫毛很漂亮摸臉，下樓梯時拉她手十指緊扣，稱「要回憶跟女兒的互動」；3天後陳又以替她參加考試加油，突然正面擁抱，以及當晚趁她拿公文封給他時，陳送兩盒巧克力說考試要放鬆，竟趁機親她嘴。

2女申訴提告，陳男只承認有獨處，否認性騷擾指控，辯稱是關心當事人遭誤會等；法官認為，2女證詞詳細具體，開庭時情緒激動哭泣，加上陳被女方質問時，回覆LINE訊息稱「懊悔」、「說再多都無法表達我的歉意」等，認定陳身為2女上級長官，卻不知檢點，還拒與女方和解，犯後態度不佳，依此判刑；可上訴。