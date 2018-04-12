警偷腥打情敵被拔官 又爆假冒同事死訊斂財

2018-04-12

〔記者楊金城、萬于甄、王涵平／台南報導〕已婚的43歲台南市警察局歸仁分局大潭派出所二線一星前所長彭孟麒，和越籍女子搞曖昧，去年11月還涉嫌毆打情敵，遭記過2次拔掉主管職，最近又被爆假冒同事死訊涉對外募款，結果卻被發現「人活得好好的」，並經手管理警友站百萬元經費，1年後竟只剩10萬元，市警局調查後，因他違反規定經管警友站經費，再開鍘記1小過處分，上週將他調到白河警分局，離他家50多公里遠。

去年12月，大潭所警友站年約百萬元經費，餘額剩不到10萬元。因大潭所只有7名員警，少有大型會餐和開銷，能花到剩下10萬元，引起警友站內部議論。還有人指控去年彭在所長任內，以大潭所「已故林姓員警」名義向警友發起募款，募得20萬元，結果已去職的林員活得好好的。

南市警局督察室約談彭員、警友站幹部等人釐清募款流向，受訪者稱未聽聞募款也沒捐善款；至於警友站經費，警友站幹部表示流向沒問題，但未保留帳本和單據，錢多花在警友旅遊、餐敘、平安宴、獎勵警方破案及資助辦案費用。

彭辯稱受警友站託付才保管警友站經費，任何支出會向站長報備及對帳核銷，他同時否認假借同仁死訊募款。有關冒名募款，市警局目前查無實證，表示會再深入調查；至於彭孟麒涉及不正常男女交往，當初被投訴後經市警局調查屬實，因此去年12月將他記2小過調歸仁分局非主管職務。

行事風格 評價兩極

彭孟麒為警專14期畢業，警大警佐班33期，在歷任單位傳出不少是非，除了上述，還包括在一分局任內涉足賭場被記過2次調職、四分局任內涉足小吃部被記過調職等。有同事說，彭員在歸仁分局任職期間的評價兩極，但工作認真，擅長抓酒駕案件，不過他的行事風格，得罪不少人。