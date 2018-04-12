拐82少女裸拍、上床 準台大研究生丟資格

2018-04-12

被起訴 面臨重刑、重罰

〔記者錢利忠、吳柏軒／台北報導〕去年推甄上台灣大學醫學院研究所的23歲「蘿莉控」林和駿，涉嫌利用假身分與假照片誘騙82名少女裸拍，以揚言散布照片等要脅少女續傳新照供他觀賞，甚至曾在外拍時與一名少女上床；台北地檢署認定涉案事證明確，昨依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將林起訴。

據悉，林男個性內向、不善交際，平常多躲在房內瀏覽色情網站，去年從慈濟技術學院醫學影像暨放射技術系畢業，推甄錄取台大醫療器材與醫學影像研究所，卻在入學前2個月，被查獲涉嫌誘逼至少82名少女裸拍。

入學前2個月被查獲

台大註冊組主任李宏森表示，事件爆發後，台大依招生簡章在去年5、6月召開招生委員會，引用校規「違反刑事相關法律經學校查證屬實」等條文，40多位委員全數同意撤銷林男入學資格，因此林男並未真正入學。

檢警調查，林男涉嫌從2013年起冒用年輕型男照片網交，與多名渴愛少女以「公」、「婆」互稱，取得對方信任後，以互相欣賞身體為由索要私密照，接著以散布照片作為要脅，逼對方持續傳送新照，並將少女裸照分享給其他「蘿莉控」同好欣賞；林男也曾冒用其他少女生活照扮成女孩，主動傳女性裸照取信對方，再要求對方回傳裸照分享。

檢警接獲多名少女報案後，前年11月追查發現，林男以「鬼仙」、「天仙呆」等帳號，在網路散播大量少女不雅照，循IP位址逮人。專案人員清查林的電腦，發現他以姓名、身材等分類照片，藏放82名少女不雅照的硬碟容量高達120GB。

個性內向 曾說想被判死刑

林男坦承喜歡欣賞少女裸體，並表示自己無法控制慾望，被警方押送法辦途中，還曾喃喃自語表示：「這個世上不會給犯錯的人第二次機會…，可不可以判我死刑？」

檢方昨認定，林男涉犯兒少性剝削條例「引誘少女被拍攝、製造性交或猥褻照片」，且以脅迫、詐術手段達成目的，可處7年以上徒刑，得併科500萬元以下罰金，散布照片可處3年以下徒刑，得併科500萬元以下罰金，此外與少女性交，涉及刑法與未滿16歲者性交罪，可處7年以下徒刑。