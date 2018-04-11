律師︰爭取更高補償很難

2018-04-11

〔記者王定傳／新北報導〕律師林俊峰認為，法院應該是因房屋坪數小、屋況太舊等狀況，才僅判賠30萬元，以此看來劉婦恐怕只能追回這些錢，除非劉婦上訴時，能拿出原本房屋照片及使用狀況，供不動產估價師重新評估，才有可能爭取到更高補償。

林俊峰也表示，馬翁在本案中雖只需要賠償劉婦30萬元，但陳姓土地開發業者也是遭馬翁所騙才給錢，若陳可舉證自己有所損失，也可向馬翁求償。

不過，根據法院判決書，陳姓土地業者在法院審理本起詐欺案時，就已曾向法院表明沒有求償意願，也表示因馬翁年事已高，同意法院給予緩刑。