好心免費借房10年 房客變賣拆光

2018-04-11

〔記者王定傳／新北報導〕好心被雷親！

翁賣屋270萬 只須賠30萬

劉姓婦人好心收留馬姓老翁，讓他住進自己在新北市三重區一間「未辦理保存登記」的一樓房產，免收租金近10年，未料馬私下以270萬元把房子賣了，2015年蘇迪勒颱風過後，劉婦兒子擔心馬安危前往查看，驚見房屋遭拆光，憤向馬及陳姓土地開發業者等求償；新北地院認為，馬自稱有處分權而賣屋，應賠償，考量該屋狀況，判定屋價約30萬元，業者不知情免賠。

法界人士說，若本案確定，馬僅賠30萬元，還是賺240萬元，劉婦恐無法追回款項，損失慘重；雙方律師昨均低調不願受訪。

據查，這間13.4坪一層樓平房1954年建造，劉婦1962年買房子未買地，幾年後搬離並出租，20多年前，租給現年70多歲的馬翁，2007年起，劉婦見對方經濟困難又有子女，好心借住不再收租。

劉子2015年發現房子憑空消失，發覺馬翁2014年就把房子賣了；經法院調查，馬以他擁有處分權自居，與陳男談賣屋，期間曾因無法達成共識，陳男所屬土地開發公司有請地主對馬提出「返還土地」訴訟，事後馬收下陳男的270萬元和解，並簽下兩份切結書，除聲明拋棄房屋請求權，還同意房屋交由地主拆除。

建商不知情購入 不用賠

劉婦因此對馬及陳男提出侵占、毀損等告訴，陳也對馬提告詐欺搬遷補償費，檢方僅依詐欺罪起訴馬，審理時陳男選擇原諒馬獲緩刑；劉婦刑事告不成，改向馬、陳及林姓建商提出求償270萬元，馬堅稱，陳男當初說這筆錢是搬遷費，沒說要拆屋。

法官審理認為，建商當初是簽約委託陳男進行開發整合，陳男因個資等限制，沒有管道得知誰是實際屋主，加上馬自稱有處分權，才誤認付錢；馬明知房屋是劉婦所有卻擅自賣屋，應賠償。

至於「未辦理保存登記」，是指房屋未向地政單位辦理建物所有權的第一次登記，也就是俗稱的違章建築，其中一種是「程序違建」，補辦程序即可取得權狀，另一種是無法登記的「實質違建」，本案屬第二種。