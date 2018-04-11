台彩推出「雙贏彩」 選號全摃可中1500萬

2018-04-11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕即使選號全摃龜，也可中1500萬！台灣彩券公司昨推出全新電腦型彩券「雙贏彩」，首創新玩法，選號不管全中或全不中，都可得頭獎1500萬元，顛覆一般彩券玩法，獎號全對中頭獎不稀奇，獎號全沒對中也中頭獎才厲害。

12號碼全中或全摃 都算中頭獎

台彩總經理蔡國基解釋，「雙贏彩」的選號範圍從1號到24號，由民眾選出其中12個號碼投注，最終開出結果，12個號碼全中或是全不中，都算中頭獎，可得獎金1500萬，計算中獎率約為135萬分之1。

不過，每期頭獎上限為4500萬元，若開出3注以上，則獎金依開出總注數均分。舉例來說，當期若開出4注頭獎，則每注均分1125萬元。

蔡國基表示，如果12個號碼中，共對中11個號碼或只中了1個號碼，則算對中貳獎，獎金10萬元；對中10個號碼或只對中2個號碼，則中參獎，獎金500元；對中9個號碼或只中3個號碼，則中肆獎，獎金100元。計算統計整體中獎率為26分之1。

蔡國基指出，「雙贏彩」每注50元，且從週一到週六天天開獎，首創「摃龜也中獎」的玩法，盼能吸引年輕及過去不常買彩券的全新族群加入，目標創造每年50億元營收。

趁著昨日「雙贏彩」上市記者會，蔡國基也順便提醒，今年2月2日開出的1.02億大樂透頭獎，幸運得主至今尚未現身領獎，眼看領獎期限將於5月2日截止，提醒當時曾在台東縣台東市更生路363號「金錢袋彩券行」購買過威力彩的當地居民或遊客，趕快前來領獎。