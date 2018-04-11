撞死晨運婦逃逸 躲友住處被逮

2018-04-11

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市桃園區民生路、和平路口昨天凌晨4點多發生死亡車禍，晨起運動的74歲趙姓老婦穿越人行斑馬線時，遭疾駛的BMW轎車衝撞彈飛落地，肇事車輛毫無煞車減速、迅速逃逸，老婦被送往敏盛醫院急救，因傷重不治。桃園警分局透過監視器影像追查，案發後不到12小時，在新北市五股區逮到涉案的34歲男子徐子恆；警方懷疑徐男酒駕或毒駕，但他落網時否認。

警方調查，徐男案發時駕車搭載女性友人，肇事後逃往新北市五股區女性友人住處藏匿，警方調閱社區監視影像發現，兩人慌張進入社區電梯時，同行女子一進電梯就蹲下崩潰痛哭。

警方調閱沿路監視器畫面，發現肇事車輛為白色BMW，循線在新北市五股區找到車子，昨下午3點多埋伏逮到徐男。

婦人家屬︰不能原諒

警方指出，徐男肇禍逃逸時，曾在桃園區某路段與警車交錯，他一看到警車還猛催油門加速逃跑，警方回頭想攔車已不見車子蹤影，警方隨後即接獲民生路、和平路口肇逃車禍，比對發現肇逃車輛就是稍早交會的同一輛車，昨天逮人後即強制抽血檢驗，但初步未驗出酒精與毒品殘留，訊後仍依過失致死及肇事逃逸罪嫌送辦。

被害人家屬表示，趙婦身體硬朗，平時有早起運動的習慣，沒想到清晨出門運動竟一去不回，對於肇事駕駛撞到人後逃逸，完全無法諒解。