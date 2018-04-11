中國男持假名片詐OL 離境前機場落網

2018-04-11

誆皮夾遺失 向4人詐1.8萬

〔記者鄭景議／台北報導〕來自中國安徽省的31歲男子周闖，上月來台以主管身分的假名片在內湖科學園區搭訕粉領族，並裝可憐稱自己遺失皮夾無法返國，再利用對象善心索借3千至6千元不等現金，被害人事後撥打名片電話求證，才驚覺上當；台北市內湖警方調查後，近日循監視器畫面等線索鎖定周男身分，並趕在周男離境前於機場逮人，詢後依詐欺罪嫌將周男送辦。

電話打不通 被害人驚覺上當

據悉，上月內湖警分局港墘派出所、西湖派出所連續接獲4名女子報案，4人都表示自己在瑞光路上遭一名操中國口音、自稱來台經商的男子詐騙。警方詢問各被害人後，發現該男子行騙手法一致，都是謊稱皮夾遺失、買不起返國機票，藉此向被害人借款，最後還會遞出留有不實電話號碼的假名片取信對方，聲稱返中後就會匯款還錢，但被害人事後撥打電話查證，才發現電話根本不通，4人合計遭詐1萬8千元。

警方表示，周男名片上所用的假頭銜，包括科技公司經理或房地產公司主管等，加上他總是穿著黑西裝、白襯衫，還打著領帶，看起來確實很像上班族，被害人聽說他一時皮夾遺失，往往會動惻隱之心，當場掏錢相助，全沒想到對方雖西裝筆挺，卻根本是個騙子。

警方近日積極調閱周邊監視器畫面，比對犯罪手法及請被害人指認後，認定中國籍男子周闖涉有重嫌，週日上午9時許趕在周男欲搭機離台之際，順利在桃園機場一航廈出境大廳內將周拘提到案；周男偵訊時，對詐騙犯行坦承不諱，警方詢後依詐欺罪嫌送辦。