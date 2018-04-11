獨自縱走中央山脈 「爬山達人」失聯9天

2018-04-11

曾攻上聖母山莊4819次

〔記者黃佳琳、林敬倫、陳賢義／綜合報導〕曾在19年內攻頂宜蘭礁溪鄉聖母山莊4819次，被山友譽為「爬山達人」、「聖母山莊步道百科全書」的61歲宜蘭縣中山國小退休老師李昭元，上月底獨自從高雄藤枝入山縱走中央山脈到宜蘭，昨卻傳出他在台東向陽山區失聯至今已9天，友人許義雄還PO網「懸賞50萬元尋人」，搜救隊已兵分3路從陸、空進行搜索，希望早日找到他。

相約補給 山友等無人

高市消防局第六大隊表示，昨接獲山友報案指稱，李昭元3月底從高雄藤枝入山後，本月1日走到台東向陽向友人報平安，原本預計7日在南投東埔與山友碰頭、補給，但山友等了他2天，一直等不到他，擔心李昭元出意外昨報案協尋。

第六大隊指出，李昭元入山前沒申請，且是獨自一人登山，清明連假期間，適逢鋒面來襲，山區入夜溫度低，從家屬方面得知，李有帶衛星電話，但家屬和搜救人員一直聯絡不到他。

許義雄昨在「登山借問站」社團PO文，李昭元4月1日發訊號說已走到台東向陽山區後，至今已過9天音訊全無，懸賞50萬找人；許多山友也紛紛在李昭元臉書祈禱，希望一切平安。懸賞PO文昨下午刪除，許義雄接受記者電訪，坦承PO文懸賞找人，希望早日有好消息；據他了解，李昭元的太太與子女心情還算平靜，靜待至親快點回家。

甲仙出發 預告50天走完

李昭元上月22日在臉書預告，打算用50天從高雄甲仙到梅山的南橫公路，由南一段接南二段，跳過最危險的南三段，在東埔補給再走能高安東軍（北三段），經南華山、奇萊主峰下山，最後下到合歡山補給，再由大禹嶺走北二段接北一段回到宜蘭。

「年輕夢想非常遙遠，但我卻想去實現它。」李昭元出發前也提到，圓夢計畫如果以個人力量真的很難，但不是不可能，一路上充滿危險，希望天主聖母保佑，這50天能平安健康歸來。