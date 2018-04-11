被爆跟前妻閨密偷腥 資策會執行長 于孝斌質疑動機

2018-04-11

〔記者陳炳宏／台北報導〕壹週刊報導，資策會執行長于孝斌遭指控與前妻閨密通姦，並因婚外情而離婚，後來為了回台出任資策會執行長，甚至拋棄監護權。對此，于孝斌昨發表聲明說，針對媒體報導個人私務導致資策會遭受牽連，深感抱歉。

于孝斌承認自己有過一段失敗的婚姻，並已對此負責；他指出，離婚事件與他接受資策會職務時間差達5個月，兩者無關。他於2017年5月間在美協議離婚，同年8月2日獲美國馬里蘭州巡迴法庭認證生效；其後資策會董事長李世光於10月間就任董事長並徵召他出任執行長，兩者時間差達5個月，與週刊報導所謂「為了回台出任資策會執行長而離婚，並拋棄監護權」，兩者無關聯性。

于孝斌質疑，該報導時機應合理懷疑為對資策會會務革新的阻撓， 因自11月1日就任以來，陸續推動包含研發布局、組織制度，及內部溝通等各項革新業務與國際合作，致力精簡資策會內部高層人事，並廣召各界意見領袖共同參與會務革新的策略會議。

對於週刊報導選在資策會董事會前一日對家庭私務發布訊息，應可合理懷疑為對自己4個月來推動各項革新、落實組織文化重建等作為的阻撓與構陷，于孝斌表示，希望各界可以明鑑。

壹週刊昨報導，接獲于孝斌前妻Grace控訴稱，于在美國和她的已婚閨密通姦，導致夫妻倆去年5月離婚；Grace提供監視影像給週刊，表示于曾和閨密親密互動，影片內容有于與閨密擁抱、于親吻閨密脖子，以及于幫閨密按摩舒緩等。