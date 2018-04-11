群聯財報不實案緩起訴 發回續查

2018-04-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕群聯公司董事長潘健成等人財報不實案件，新竹地檢署去年8月31日偵查終結，考量潘健成等人無前科和無牟取不法利益，給予不起訴與緩起訴處分。潘健成緩起訴處分金為1億1000萬元，其他人依情節輕重，450萬至4萬元不等。

不過，全案送高檢署審查後，去年11月高檢署認為不起訴部分偵查不完備，發回續查；潘健成等6人緩起訴部分，也因偵查不完備，發回續查。據了解，高檢署對群聯金流部分仍有疑義，因此發回續查，新竹檢方正詳細過濾案卷偵辦中。

群聯2016年8月爆發財報不實案件，檢調隨後赴群聯公司搜索，潘健成被約談，一度遭限制出境。事件爆發後，潘健成多次重申未從中獲取不當利益，群聯所屬的記憶體控制晶片產業，策略布局難免踩到法律紅線，群聯與子公司的交易，都是為了長期發展，實際交易也反映在財報上。

檢方認為，潘健成等人雖成立證券交易法財務報告不實罪，但考量潘健成等11人確實未從中牟取個人之不法利益，也無掏空公司行為，並在偵查中積極配合檢察官調查證據，故依證券交易法第171條第5項減刑規定，緩起訴處分。

此外，有關潘健成等人被移送涉嫌證券交易法「非常規交易致公司遭受重大損害案件」及「特殊背信案件」，經檢察官偵查後，認此部分證據不足，故對潘健成等人不起訴處分。