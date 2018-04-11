勒索群聯潘健成1億 美魔女被訴 兩頭空

2018-04-11

〔社會新聞中心／報導〕有「廣達林百里第二」、「隨身碟教父」等稱號的群聯電子董事長潘健成，被指控的假帳案正由檢方偵辦中，但被外界認為與他疑有曖昧關係的洪姓美魔女，去年和潘董關係生變從群聯離職後，洪女涉嫌聲稱手上握有群聯作假帳資料，和友人楊姓、趙姓男子聯手向潘勒索1億元，潘報案；新竹地檢署調查認定洪女確和友人合謀勒索潘健成，昨依恐嚇取財未遂罪起訴洪女3人。

洪女稱有群聯假帳資料

37歲洪女原本在群聯管理帳務，擔任業務助理，鏡週刊今年初報導，洪女自26歲起就和潘發展地下情，還在新竹縣竹北市買下700萬元公寓當成偷情處所，後來兩人互疑對方劈腿，潘認為洪和公司一名工程師搞曖昧，加上她需索不斷，想要分手，洪不甘心向潘索得450萬元繳房貸，再以握有假帳密件向潘獅子大開口。

檢警接到報案調查，認為洪女去年7月間離職後，找到51歲楊男，向楊表示手中握有群聯作假帳資料，對潘健成十分不利，透過楊男打電話給潘，恐嚇潘要以1億元代價買回假帳資料，否則就把資料交給立法院與檢廉調等單位。

去年7月到9月間，楊找來趙姓男子，共同向潘恐嚇，聲稱隨時都能掌握到潘的行蹤，要他別耍花樣。總計2個月間，3人以見面、電話與簡訊等方式恐嚇潘健成10次，但發覺潘的態度始終強硬，主動將價碼從1億元降為5000萬元，再降為3500萬元，潘自認沒什麼好隱瞞，向檢警報案。

稱被洗腦 否認是小三

檢警調查時，洪女聲稱楊男是主謀，她被楊洗腦才會傻傻跟著恐嚇潘，且否認自己是小三，表示和潘只是單純老闆跟員工關係，當時她因為資金調度出問題，潘才借她錢還房貸。

楊堅稱沒教唆洪女恐嚇潘，1億元這個價碼也是被栽贓的。但檢方依事證認定3嫌涉案，偵結起訴。