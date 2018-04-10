警盤查「強留」當事人 強制罪緩起訴

2018-04-10

〔記者王定傳、余衡／新北報導〕板橋分局劉姓警員去年發現，洪姓騎士的機車超過停止線，上前盤查得知洪男有毒品紀錄，進一步搜查時，卻因洪男拒絕簽署自願受搜索同意書，雙方僵持不下，劉員將洪男「定」在現場長達3個多小時，還嗆說：「我也不會讓你離開，我會等到你同意為止、辦你妨害公務」等，新北地檢署認為此舉已觸犯強制罪嫌，考量和解給予緩起訴。

板橋警分局表示，劉員工作認真，這次被告，主要是他對執法的誤解，劉員深感後悔，分局事後也提案例檢討，日後會加強教育同仁。

據了解，去年8月，劉員與同事巡邏時，發現洪男的機車超過停止線，隨即上前盤查，查詢得知洪男有毒品紀錄，欲進一步搜索時，洪男雖口頭表示同意，但拒絕簽署自願受搜索同意書，雙方僵持不下。

檢方調查，劉員阻擋洪男騎車離開，還嗆說：「你同意讓我們看就合法，只是你不同意讓我們看，我們會懷疑你是不是身上有什麼東西，我不會讓你離開，我不會看，我等到你同意我才看，不過我不會讓你離開！」

洪男被留置3個多小時，經確認身上無違禁品後，才得以離開，他事後氣憤提告；劉員坦承犯行，但又堅持對方形跡可疑，檢方認為他是以強暴、脅迫方式，使洪男行無義務之事，但因劉賠償3萬元和解，加上他是為了查緝犯罪，與牟取私利不同，給予緩起訴，並支付國庫2萬元。