網路男蟲押不押 地院第4度裁定交保 檢不抗告

2018-04-10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕吳男誘使少女拍攝裸照案，承辦的彰化地檢署檢察官莊珂惠向法官聲請羈押吳男，嫌犯卻獲交保，因而衍生「院檢霹靂火」案外案，檢方連續3次提抗告，台中高分院皆做出「發回更裁」，彰化地院昨第4度開羈押庭仍維持原裁定。彰化地檢署表示尊重，表明不會再提抗告，這次被外界質疑浪費司法資源的院檢過招霹靂火，宣告落幕。

去年8月間，檢方發現吳男以「當明星」為由，誘惑少女自願脫光被拍照，事後還約出性交易，若少女不從，則予以恐嚇，揚言洩裸照。吳男被聲押獲准，檢察官莊珂惠從其手機、電腦中找出40多名被害人，吳男羈押近5個月後獲交保，檢方今年1月向法院提聲押，結果吳嫌以3萬元交保，期間還造成檢察官莊珂惠與法官陳彥志當庭槓上，莊檢差點被法官當庭逮捕，還被以公然侮辱罪送辦（已為不起訴處分）。

事後檢察官提抗告，台中高分院首度發回更裁，2月23日二度召羈押庭，維持原裁定，交保金提高為9萬元，檢方再提抗告。3月7日高分院二度發回更裁，3月15日三度召開羈押庭，地院維持原裁定，檢方又提抗告。3月30日高分院三度發回更裁，昨四度召開羈押庭。

昨天院檢再次交鋒，最後院方維持原裁定。彰化地院庭長兼發言人王義閔表示，被告於去年被查獲後，已被羈押近5個月，目前已無羈押必要。

對於院方維持原裁定，彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，上級法院已連續3次發回更裁，事實至明，被告確有被羈押必要，但因一審法院首重人權，雙方因此你來我往，被告已淪為「司法人球」，這是雙方不願見到的結果。因此在此裁定後，檢方不會再提抗告。