余祥銓夜店打架未和解 檢起訴

2018-04-10

〔記者錢利忠、粘湘婉／台北報導〕藝人余天的兒子余祥銓，去年底到台北市信義區夜店VIBE喝酒狂歡後，涉嫌在夜店外騎樓毆打與他同桌喝酒的高姓友人，事後遭高男提告傷害；檢方開庭時，高男直指當天是余祥銓一直想帶妹離開，雙方才爆發衝突，余祥銓則反嗆是高男把妹不付錢，台北地檢署考量雙方未和解，昨依傷害罪起訴余祥銓。

去年12月10日凌晨，余祥銓在VIBE夜店外與高男爆發激烈口角，隨即擴大成嚴重肢體衝突，高男不滿余祥銓突然出拳毆打他，造成其下巴瘀傷，氣得報警控告余祥銓傷害；警方到場排除糾紛後，以現行犯身分將余祥銓帶回偵訊，檢方複訊後諭令余以3萬元交保。

高男控訴，當天他跟余祥銓與女性友人一起喝酒狂歡，余卻一直想帶該女性友人一起搭計程車離開，但都被女方拒絕，後來余祥銓突然向他衝過來，朝他的臉部連揮兩拳，並怒嗆：「剛剛都沒付錢！」

對於涉嫌動手傷人的經過，余祥銓庭訊時並未認罪，只堅稱自己「忘記了」，不記得有沒有出手；事後余祥銓受訪公開怒批高男：「來蹭酒又蹭妹，把妹就自己付錢，憑什麼都我付？」另也在自己臉書上發文狂嗆：「一毛錢都不會賠給你…娘娘腔。」

為還原事發經過，檢方除傳喚高男外，也請當天與余、高同桌喝酒劉女一同到庭說明及對質，考量余祥銓至今未能與高男達成和解，且對於事發經過始終推稱忘記，據此將余起訴。

據了解，余祥銓當初並未請律師，檢察官也未傳喚他，對於遭檢方起訴，余祥銓、余天至截稿前，電話、訊息皆未回覆。