信號彈丟舞池 殺警夜店險釀大災

2018-04-10

〔記者姚岳宏／台北報導〕綽號「小勇」的竹聯幫平堂成員羅男，帶澳門14K幫友人，到4年前發生殺警案的台北市信義區夜店「SPARK」（現改名Elektro）續攤，昨凌晨1時42分羅男與陳男等人發生衝突，羅的小弟竟在舞池施放信號彈，現場火光四射，驚險駭人，差點釀成死傷慘重的意外，店家迅速將信號彈踩熄，清理現場後又繼續營業，被警方鎖定丟擲信號彈的20歲吳姓男子昨晚到案，後續將依公共危險罪嫌偵辦。

警方調查，竹聯幫平堂成員羅男，前晚帶小弟接待來台遊玩的澳門14K幫友人，一行人先在另間夜店飲酒狂歡，之後到「Elektro」續攤，羅男等人進入「Elektro」沒多久，就與舞池內的22歲陳男等人爆發推擠、拉扯，羅手下一名小弟隨即拿出信號彈點燃，嚇壞現場客人，所幸安管人員立刻奪下信號彈踩熄，並通報樓下設置臨檢點的警方。

信義分局三張犁派出所員警到場，僅找到疑與羅男一方發生衝突的陳男，陳推稱不認識對方，且現場太吵，沒聽到對方說什麼；警方另循監視器畫面約談羅男，羅男稱信號彈是小弟丟的，他不知發生何事，且事後小弟因酒醉自行離去。

警方指出，正聯繫該名小弟到案釐清，另因夜店近來又傳有幫派介入，未來將規劃多場高強度的夜店臨檢勤務。

昨有現場客人痛批店家「草菅人命」，指業者一度想要掩蓋真相而禁止民眾拍攝，此外因店家稍微清理現場後，昨凌晨2時許就恢復營業，也被酒客質疑如真的出事、失火，以現場環境密閉且超過百人在場，可能造成更嚴重意外。