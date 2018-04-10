「攝狼」潛入校園 2女大生洗澡尖叫

2018-04-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕身穿藍白條紋運動衣的眼鏡男，清明節連假期間疑潛入苗栗的國立聯合大學女生宿舍，持手機從淋浴間上方隔板空隙偷拍女大生洗澡，讀大三的李女嚇得尖叫「有人偷拍！」著衣衝出已不見對方人影，李女驚魂甫定後，昨報案要揪出偷拍狼。

在宿舍洗澡 驚見有人偷拍

20歲李姓女大學生，7日清明連假期間提前返回聯大，8日凌晨零點多，她與同班同學戴女，相約在學校二坪校區女生第二宿舍2樓浴廁洗澡；李女洗到一半，赫然發現淋浴間隔板上方，伸手拿著手機在拍攝她洗澡。

李女嚇得呼叫，在隔壁間的戴女也被嚇著，急忙喊「怎麼了？」李女回覆「有人偷拍！」2女趕緊著衣衝出浴室察看，但已不見偷拍狼蹤影。

穿藍白條上衣、黑褲 戴眼鏡

2女立即向宿舍管理人反映，時逢連假期間，宿舍內幾乎沒有其他學生，校方調閱宿舍樓梯間監視畫面，發現在8日凌晨零點多，有名短髮、戴眼鏡，身穿藍白條紋運動上衣、黑色長褲的年輕男子出沒。

校方表示，學生宿舍有門禁，需住宿學生刷卡才得進入，且有24小時宿舍管理人員，認為偷拍狼應該不是由宿舍大門進入；校方再調閱校園監視器，發現這名年輕男性，以墊磚頭、抓水管方式，從樓梯間的對外窗戶爬入女生宿舍。

2女8日白天先打110報警，昨在教官陪同下，前往派出所報案，並提供相關錄影監視器畫面。

聯大校園是開放空間，非校園人士也可進入，校方認為，偷拍狼可能是校外人士或學校學生，除透過女學生報警提告妨害秘密罪，校方也透過教官協助清查。

校方指出，2女交友情形正常，認為應該是隨機偶發事件，非遇上瘋狂追求者，2女雖受驚嚇，但心情尚穩定，昨正常上課。

校方說，學校宿舍早年考量消防救災安全，不少對外窗戶沒有加裝鐵鋁窗，學校已訂製有逃生功能的鐵鋁窗，並對住宿學生加強宣導，以維護學生人身安全。