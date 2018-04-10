婦哭坐陽台想跳樓 甜美女警勇救人

2018-04-10

〔記者王俊忠／台南報導〕一名已婚王姓女子因子女教養問題與丈夫爭執，竟萌生輕生念頭，爬上住處2樓陽台，情緒激動地不斷哭泣。女警楊其文不顧自身安危爬上2樓、走過採光罩，安撫王女的情緒，與消防人員合力化解墜樓危機，楊員如同蜘蛛女俠的行為，也讓同僚稱讚不已。

南市警四分局育平派出所警員凃皓文、楊其文8日獲報，安平區育平9街一處民宅有女子欲跳樓輕生，即趕赴現場，赫見一名女子雙腳懸空、坐在民宅的2樓陽台上不斷啜泣，2警擔心女子安危，楊員冒險趨近安撫女子情緒，過程險象環生。

楊員詢問得知33歲的王姓女子是因為教養子女問題，與丈夫發生口角，一時心情低落、萌生尋短念頭，經過員警、消防人員等人開導，王女情緒才漸趨平穩，由員警帶到派出所安置，通知其家人前往帶回。

此次英勇爬上採光罩、行徑有如蜘蛛女俠的楊其文，年僅29歲，今年1月從桃園市警局調到南市警局服務，長相清秀、亮麗。但同仁透露，楊員在第一線服勤時，從未因自己女性身分面對案件有所膽怯，處理案件往往衝第一，此次奮力救人，讓一起服勤的男警們佩服不已。

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