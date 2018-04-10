曾是「涼山鬼」 專挑女房仲劫財色

2018-04-10

出獄假借看屋騙出女房仲洗劫

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕曾在涼山特種部隊服役的43歲邵姓男子，退伍後專鎖定女房仲犯案，已有性侵前科的他因性侵房仲學妹未遂再次入獄，出獄後不思悔改，今年3月8日婦女節又假借看屋騙出女房仲，持刀洗劫7000元得逞，宜蘭檢方昨以強盜等罪將邵男起訴，且是累犯，請求法官加重其刑。

檢起訴 請求加重其刑

邵男當兵時曾在屏東涼山高空特種勤務中隊服役，涼山特種部隊有史上「最猛特種」的稱號，訓練出來的兵更有「涼山鬼兵」之稱，具備海陸空三棲作戰能力，性質與美國海豹部隊類似。

3月8日婦女節當天，邵男前往宜蘭市某建設公司銷售處，佯稱要買房子；鄭姓女房仲帶他看屋時，邵男硬把鄭女推入廁所，扣住頭部、摀住嘴巴壓在地上，手持摺疊刀抵在鄭女脖子，鄭女不斷反抗，造成臉部、頸部、右側頭部受傷，仍被邵男搶走7000元。

警方據報逮捕邵男時，邵男還悠哉地在咖啡廳喝咖啡，警方上前壓制，在邵的身上找到做案用摺疊刀、安非他命0.48公克、吸食器及贓款2700多元。

邵男喝咖啡時被逮

邵男早有性侵前科，2008年3月假釋期間，又對從事房仲的彭姓學妹下手。當時，邵男佯裝宜蘭縣三星鄉有農舍屋主想投保產物險，約房仲學妹看屋，結果到了農舍，持刀將學妹押到2樓強吻胸部，意圖性侵；幸因另名房仲巡屋聽到呼救聲，才救出彭女。邵男因此案被判7年半徒刑入獄。