寒舍少奶奶曾被控偷吃 和解換撤告

2018-04-10

〔記者錢利忠／台北報導〕寒舍餐旅前董事長蔡伯府2004年迎娶自家飯店員工黃閔暄，被喻為韓劇「情定大飯店」翻版，兩人低調交往2年後結婚，直到去年女方被爆料疑似偷情超跑男業務，還被男業務遺孀提告妨害家庭，兩人的婚姻狀態才又躍上媒體版面。

媒體曾報導，黃閔暄從日本東京觀光學校學成歸國後，進入飯店擔任月薪僅2萬多元的基層業務員，因員工聚餐意外結識時任飯店執行長的蔡伯府，就此麻雀變鳳凰，2年後正式成為蔡夫人，且在婚訊傳出之前，朝夕相處的同事們都不知道兩人交往。

然而這段婚姻好景不常，去年9月5日晚間，一名保時捷李姓男業務與女客戶相約用餐，其間意外猝死，李妻整理丈夫遺物時，驚見丈夫與黃閔暄之間有許多曖昧對話及出遊甜蜜照，且在丈夫臨死之際，黃女還偷偷將丈夫名下的賓士轎車、重機過戶到名下，氣得怒控黃妨害家庭、偽造文書及侵占，自此黃閔暄與蔡伯府的浪漫愛情故事開始變調，婚姻出現巨大裂痕。

檢方調查，黃閔暄早在就讀高中時就結識李男，兩人的友誼存續20年，雖然各自都已成家，但仍保持聯繫；去年11月北檢傳喚兩造出庭，黃閔暄雖承認與李男相識，但堅稱絕無出軌，至於過戶到她名下的車子，她則表示是公司租賃車，並非李男出資，她擔心用自己名義買下會被質疑，才會「借名登記」在李男名下。

台北地檢署調查期間，黃閔暄與李妻達成和解，雙方並簽下保密條款，李妻同意撤告，檢方因此將黃女不起訴。