鄰居擋車嗆撞你都賠得起 川菱董座獲賠20萬

2018-04-09

〔記者黃捷／台北報導〕川菱工業集團董座陳逸霖與妻子陳孟妮，因噪音問題與鄰居鄭俊銑、王榕黛夫妻產生嫌隙，他們前年開車載小孩出門，不滿遭鄭、王阻擋嗆罵「撞你都賠得起啦」，報警提告並求償百萬，士林地院除依強制罪判鄭、王各拘役50日、40日外，另還得賠償20萬元。

與鄰嫌隙起風波

陳男與妻子育有2女，居住在北市內湖極光別墅社區，鄭男與妻子則住在隔壁棟，他們認為陳男的小孩太吵，多次要求改善，但陳男夫妻置之不理，2家人因此產生嫌隙。

2016年6月5日上午陳男開車載著妻小，趕出門探望病危親人，還沒駛出地下停車場，鄭男夫妻竟也帶著兒子現身，阻擋並拍打陳男的車，鄭子更狠踢右後座車門，陳男下車理論，鄭男竟當場嗆聲：「撞你都賠得起啦！」

陳女隔天至社區管理室調閱監視器畫面，和保全閒聊時，忍不住痛罵鄭男：「我先生覺得他們是瘋子神經病！」「這跟黑道、流氓有什麼兩樣？」「我覺得他就是個大孬種！」隨後與陳男一同報警提告。

陳女開庭時向法官表示，當時小孩還在車上，聽到鄭男嗆聲，不知道什麼時候會撞他們，讓她覺得很恐怖、很害怕，為何這種黑道、流氓的行徑會發生在他們身上，後來也因此放棄外出計畫。士林地院認定鄭、王阻擋車子行為涉犯強制罪，判2人各3個月徒刑，2人上訴至高等法院後，改判鄭拘役50日、王拘役40日，可易科罰金5萬及4萬元。

陳男與妻子另提附帶民事損害賠償，總共求償200萬元。因陳男身為集團董座，與妻子2人名下財產約2700萬元，鄭男則為專業投資人，與妻子名下財產約2億5000萬元，法官雖認為求償金額過高，但審酌雙方財力，最後判鄭男夫妻應連帶賠償陳男夫妻20萬元。

鄭男於訴訟期間，得知陳女曾對著管理員罵他，另還提告公然侮辱，但士林地院認為，陳女基於自身經歷評論，而非無故謾罵，判她無罪，鄭男上訴高等法院也被駁回，全案確定。