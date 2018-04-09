老婦掃墓迷困山區過夜 車卡18小時打112獲救

2018-04-09

〔記者陳建志／台中報導〕彰化1名70多歲林姓婦人4日傍晚前往霧峰山區掃墓，下山時卻走錯路開進山區小路，車子並卡住進退兩難，因山區手機無訊號無法打電話求救，所幸婦人想起「112緊急救難專線」，趕緊打112求救，員警獲報徹夜在山區搜尋，但找了一整晚無所獲，隔天在當地民眾協助下，接近中午時終於在幾無人跡的山區道路尋獲婦人，獨自受困山區18小時的婦人幾乎嚇壞，對於麻煩大家找了一整晚頻說抱歉。

林婦4日傍晚約6點透過「112緊急救難專線」報案，表示自己到霧峰金陵山掃墓祭拜，回家時在山區迷路，不知自己在什麼地方，因婦人所在的位置無訊號，員警無法和她持續保持聯繫，難以確認位置。

霧峰分局萬豐派出所獲報立刻調閱監視器畫面，發現有婦人開車上山影像，卻沒有看到婦人下山，研判婦人還在山區，透過電信公司緊急定位，也確認發話位址在霧峰的峰谷山區內，立刻通報消防局，動員4、50名警義消徹夜找人，經聯繫上家屬確認當天4點多到山區祭拜。

但因峰谷山區產業道路錯綜複雜，警消人員和家屬雖找了一整晚還是沒發現林婦，萬豐派出所邱文俊所長表示，隔天上午在當地熟悉山路的民眾騎著機車帶路下，持續找到近午，終於在人跡罕至的產業道路上發現林婦和卡住動彈不得的車子。

受困山區18小時的林姓婦人，獨自在伸手不見五指的山區受困一整夜，看到員警後終於鬆了一口氣，頻頻向救難人員表示麻煩大家真不好意思，還說一度想要自行走下山，但因路不熟只好在車子附近等待，警方慶幸她在手機無訊號時能想起打112專線求救，才能即時獲救。