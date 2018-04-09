色情業靠一套劇本應訊 8成不起訴

2018-04-09

〔記者黃捷／台北報導〕4月7日是「性專區條款」修法7週年，本報日前獨家揭露性工作者因不受法令保護，不時遭剝削、白嫖，國內至今卻無縣市願意設立專區。而檢警查獲色情酒店、養生館，負責人及小姐只要靠著「劇本」應訊，平均每10件就有8件獲不起訴，讓第一線查緝員警大感挫折。

辯稱不知店內有性交易 就算起訴也難定罪

北市員警上月6日喬裝男客，前往北投一間養生館佯裝消費，小姐咪咪（化名）接待，按摩不久咪咪提議：「要不要加碼做全套？」員警立刻表明身分，其他員警也湧入店內，當場查扣保險套、潤滑油、監視器等證物，帶回現場2名小姐、陳姓負責人及4名嫖客。

一名嫖客證稱，一開始是正常按摩，1小時後，咪咪提議以4000元價碼做全套，他答應並完成性交易；另名嫖客稱，咪咪問他「想不想要」，他回說好，咪咪幫忙打手槍後，他就多給2000元小費。

但陳姓負責人矢口否認經營色情，辯稱只是叫小姐來上班，平時有教育不能做違法的事，不知道小姐與客人性交易。由於現場查扣的輪班表，並無任何性交易字眼及價碼，也無拆帳紀錄，警方過去臨檢紀錄表也記載「未發現不法情事」，無法證明陳男知情，檢察官只能予以不起訴。

一名資深主任檢察官說，在證據不足下貿然起訴，到法院也會被判無罪，徒耗司法資源，而被起訴的，通常也只判幾個月，易科罰金就可了事。

該檢察官坦言，若涉及人口販運、脅迫賣淫的色情業者，必然全力追查，但一般色情酒店、養生館的小姐都是自願下海，現今性觀念越來越開放，對社會危害程度其實不大，加上法院輕判，檢警自然不願耗費過多司法資源。

基層員警則抱怨，大費周章喬裝蒐證，換得的結果多是不起訴，小姐罰錢了事，色情場所也沒因此減少，若設置性專區統一管理，警方將專區外的違法娼寮抄掉，至少不會做白工。