獻初夜遭「誤闖後門」 國三女怒告處男

2018-04-09

查看女方簡訊 檢認定非性侵

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國三女生小玲（化名）認識林姓男網友半年多，常有情色對話，小玲被撩起慾火，決定獻出初夜，騎了3小時單車到林男住處，沒實戰經驗的林男卻誤闖後庭對小玲肛交，事後小玲怒告性侵，但新竹檢方發現，事後小玲傳簡訊「好尷尬喔！都你啦！害我現在排便不順！誰叫你插錯地方！快虛脫了！」認定不像性侵，日前將全案予以不起訴。

去年15歲仍就讀國三的小玲指控，去年2月經網路認識19歲林男，9月林男邀她到住處，竟對她肛交；林男聲稱小玲同意發生性行為，那天是小玲打電話說要到他家，且是自己騎單車過來，到房間後，2人以言語互相挑逗，他有問OK嗎？她說OK才繼續，當時小玲說「很痛」。

檢方發現，小玲坦承騎單車去林男家，根據案發前兩人臉書對話，2人發生關係當天稍晚，小玲寫著：「我到家了！好尷尬喔！都你啦！害我現在排便不順！」林男：「等等就好了！」小玲︰「應該吧！誰叫你插錯地方！快虛脫了！」

檢方認為，肛交後兩人仍保持聯繫，甚至討論性行為話題，顯見兩人關係仍屬正常，客觀上無法認定有強制性交情事。

女自稱大於16歲 男不起訴

此外，檢方認為，兩人有過親密身體接觸，且為肛交性行為，若小玲遭強暴或其他壓制手段為之，身體理應或多或少受傷，然而驗傷結果顯示身體、陰部、肛門均無明顯外傷。

此外，檢方查出小玲在臉書上虛報年齡，且對林男自稱大於16歲，不構成姦淫幼女罪，最後將全案予以不起訴處分。