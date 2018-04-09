父10年前躲債溺斃…陸戰少校為債燒炭亡

2018-04-09

〔記者萬于甄、王俊忠／台南報導〕台南39歲海軍陸戰隊胡姓少校，昨疑因投資股票失敗，債務壓力大，在善化自家旁車內燒炭身亡，留下1封用紅筆書寫的遺書，要母親「好好照顧自己」；而胡男的父親10年前也因5萬元債務，跳魚塭躲債而溺斃，父子倆都因債務走上絕路，讓家人悲痛不已。

傳投資股票失利

警方調查，未婚的胡男為海軍陸戰隊少校，老家在善化胡厝里一處三合院，胡男趁連假返家休息，昨天上午家人準備吃早餐，遲遲未見他的身影，著急四處找尋，竟發現陳屍在自家車內。

家屬也在車內發現1封用紅筆寫的遺書，內容透露疑因債務壓力大，「以債養債，負債多到無力承擔」，不想連累親人選擇離開，遺書交代母親「好好照顧自己，不要傷心」，但未說明債務及金額從何而來。

據悉，胡男是家中長子，父親過世多年，胡父10年前也因5萬元遭逼債，胡父不得已跳魚塭躲債，卻不幸溺斃，案情一度轟動地方，昨再傳胡男因債務燒炭自殺，地方人士為父子兩代的遭遇感到不捨。

據悉，胡男母親年紀已大，胡男還有1個弟弟，家人表示甚少聽聞他有債務壓力，也從未有人到家中討債，不過也有親友表示，胡男多年前曾投資股票失利，恐因此債務越滾越大，但對債務細節不清楚。

檢警昨下午相驗，初步研判胡男為燒炭身亡，排除外力介入或加工自殺，死亡動機仍須釐清。

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