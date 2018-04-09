「愛情騙徒」沒騙到半毛 營運基金還遭捲走

2018-04-09

2共同正犯各判2年、2年8月

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子許富凱、賴柏志與6名男子合組俗稱「愛情騙徒」的詐欺集團，準備坑殺中國女子，未料運作3個月，半毛錢都沒騙到就被查獲，營運公積金還被綽號「菜鳥」的成員捲款拿走，台中高分院認為，許富凱、賴柏志是共同正犯，依加重詐欺未遂罪，各判2年8月、2年徒刑。

判決書指出，許富凱、賴柏志與真實姓名不詳的的男子阮建志、「老師」，2016年8月合組詐欺集團，招募4名男子負責行騙，阮建志是金主負責出資，「老師」負責傳授詐騙技巧，許富凱負責管理，阮建志每週給許男5000元公積金（零用金），支付成員日常開銷，每月再支付1萬元給賴柏志，支付承租賴母房屋當機房的租金，賴男仲介房子外，也擔任行騙一線人員，並負責買菜打雜。

網上謊稱高富帥 瞄準中國女

成員於中國交友網站謊稱是「高富帥」，先與中國單身女子交往，再謊稱想請女方到台灣見面結婚，但要先繳交5萬元人民幣（約台幣23萬餘元）保證金，誘騙女方匯款。

不料集團營運初期，公積金被綽號「菜鳥」的成員捲款拿走，更慘的是，從2016年9月營運到11月，僅成功接觸6名中國女子，且無一人受騙匯款。

主謀月燒數萬 成員業績掛零

績效始終掛零下，阮姓金主還得每週支付5000元供養成員吃喝，氣得用台語大罵「真懶性（性情怠惰遲緩）」，要求許富凱「盯緊他們」，教導詐騙技巧的「老師」，也是氣得罵人，直到同年11月下旬被警方查獲機房，績效始終掛零。

彰化地院審理時，認為2人雖非主謀，卻是共同正犯，詐騙6名中國女子未遂，一審各判徒刑2年8月與2年，2人上訴，並宣稱非主謀，台中高分院仍認為，許男是詐團管理人，賴男宣稱只是打雜，卻提供母親名下房屋當機房，本身也是詐欺一線人員，2人辯詞避重就輕，據此駁回上訴，維持原判，可上訴。另3人各判2年2月至2年6月不等徒刑，1人另案審理。