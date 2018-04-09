測試發電機炸飛500米 「以為飛彈打來」轟毀6屋

2018-04-09

國電綠能工廠也炸毀

〔記者陳建志／台中報導〕天外飛來橫禍、恐怖！2名工人在台中市太平區「國電綠能公司」的廠房測試綠能發電機，初估重達500公斤的飛輪竟瞬間解體炸飛，將廠房牆壁、屋頂撞穿，飛輪碎片四散，最遠一塊飛了約500公尺，程姓住戶家裡宛如遭轟炸，一片狼籍，連門前貨車、機具也難逃一劫，共有3家工廠和3戶民宅遭殃，幸無人員傷亡，民眾嚇出一身冷汗，以為飛彈打來，直呼「太扯了！」國電公司陳姓負責人允諾賠償受災戶損失，警方並將他依公共危險罪嫌函送法辦。

陳姓負責人允諾賠償

前天上午11點左右，太平七街的國電綠能公司，有2名工人在廠內測試綠能發電機，沒想到直徑約1公尺多、厚度約20公分，初估重達500公斤的飛輪解體炸飛，不但將鐵皮工廠屋頂整個掀翻，磚造牆壁也撞破一個大洞，零件和碎片直接飛進兩旁工廠和屋頂，所幸清明連假沒人上班。

半噸飛輪 解體四射

飛出的碎片一路往東飛行，除永成北路、長億二街45巷、長億二街、長億南五街有民宅受波及，連相隔好幾條街，離出事工廠直線距離約500公尺的長億東三街22巷也有民宅遭殃，意外共造成3家工廠和3戶民宅被碎片砸中受損，幸無人員傷亡。

民眾聽到轟然巨響，還以為是氣爆，看到地面鐵塊，不解重達數10公斤的鐵塊從何而來？警方陸續接獲報案清查，原來是國電綠能公司發電機測試出意外。

家裡已面目全非、受創最慘的程姓住戶說，前天11點左右正在家裡，突然聽到屋外傳來轟然巨響，走出來發現門前磚塊四散一片狼籍，不但磚造柱子整根被砸毀，停在屋外的貨車後車斗也凹陷，車上價值2、30萬的PU發泡機等機具也被砸壞，笑稱「當時以為金正恩打飛彈來！」真的嚇死了，現在只希望肇事工廠能賠償損失，早日將受損家園復原。

警方表示，前天已請62歲陳姓負責人製作筆錄，並轉介調解委員會進行賠償調解，也將陳男依公共危險罪嫌函送法辦。