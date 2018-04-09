昔日陋習／警喝花酒 業者會招待

2018-04-09

〔記者鄭景議／台北報導〕雖說警察不得出入有女陪侍的酒店、鋼琴酒吧、KTV等，但為了應酬，或下班後想放鬆，還是有警察會出入這類場合，因為本身就是警察，擴大臨檢的時間也都大概知道，除非同仁或民眾檢舉，不然「出事」機會不大。

一名不具名偵查佐指出，過去警察上酒店，業者聽到是警察，都會招待酒錢、包廂錢，且會找安全性較高的包廂，只是花費最大宗的小姐檯費，通常還是要付；但現在這樣的事已經少很多，大部分警察也都了解時代不比從前，都會主動付帳，以免業者一氣之下檢舉，就丟了工作；但也有部分老警察還有著過去的習慣，通常這些老警察也與業者關係良好，不太容易發生糾紛。

另一種是由業者招待上酒店，那就全由業者買單，一些遊走在灰色地帶的業者，為了拜託警察多多「照顧」，會主動找警察吃飯，之後續攤就招待上酒店，例如過去賭博電玩興盛時，不少電玩業者都會招待警察上酒店。

該名偵查佐說，過去警察要揪同事上酒店，大多會用一些暗語，如「這邊有個通緝犯，要不要來辦」、「我這邊有個小案子，要不要一起弄一下」，以免引人注目；通常警察自己要上酒店比較少，要去也是找自己熟悉的業者，被朋友或業者招待比較多。

有警界人士也提到，現在年輕一輩的員警，已經不太有去酒店的習慣了，有些甚至不碰菸酒，頂多去KTV唱唱歌，所以「出事」的也越來越少。