沒續攤 副隊長飆同仁 安排「粉味」的考績卡好

2018-04-09

〔徐聖倫、王冠仁／台北報導〕台北市某警分局偵查隊李姓副隊長在某次隊上慶功宴後，疑因沒人辦「續攤」飆罵同仁；有同仁為安撫他，帶他到有粉味的卡拉OK店，不久卻傳出帶他去續攤的同仁年度考績都不錯，引起其他同仁不滿檢舉。李事後被記過並調往分局勤務指揮中心擔任勤務官，仍有基層質疑，去勤指「涼又沒壓力」，「算哪門子處罰？」

副隊長反調涼缺 遭質疑

跟李共事過的同仁說，這並非他首次「出事」。2年前，李與地方人士到復興北路一間酒店喝酒，2人下樓要搭電梯時，與電梯內某幫派兄弟發生肢體碰撞；李雖不知對方身分仍嗆聲，甚至表明身分「我是副隊長！」該兄弟不滿，氣得出拳揍李，後雙方被圍事拉開。

分局督察組欲查此案，李解釋「是為辦案需要」才出入酒店，前因後果還說得頭頭是道，連當時的督察長也接受此說法，後未懲處；該兄弟事後知道「打到警察」，擔心惹上麻煩，再加上「有力人士」居中斡旋，該兄弟不只擺了和頭酒向李賠罪，還給了一包為數不小的紅包給李壓驚；李的手機昨沒接聽來電，無法得知回應。

爆料者指出，李當時的上司偵查隊長因想「轉換跑道」報考分局長班，去年下半年有4個月到警正班受訓，隊上業務由副隊長李某接手，李這段期間在隊上呼風喚雨，不少行徑卻令隊上同仁不敢恭維。

今年初，該分局偵查隊破獲案件後辦慶功宴，李酒酣耳熱卻發現沒人續攤，氣得回辦公室飆罵，部分資深同仁為安撫，帶他到分局附近有女侍的卡拉OK店。事後偵查隊內部傳出帶李去續攤的同仁年度考績都不錯，引起其他同仁不滿檢舉；督察人員查出實情，將李記過懲處並調往其他分局勤務指揮中心擔任勤務官。

警官︰李員沾酒就變樣

另名熟悉李為人的警官說，李平時工作還算負責，但只要一沾酒就失控「像變了一個人」，他過去就屢因喝酒失態引起上級長官不滿而被調職的紀綠。新職到任不久，某次居然在中午就喝醉，回分局還嘔吐，他吐完去浴室洗澡，有同仁聽到他寢室水流聲不斷，擔心發生意外查看，赫見他全身赤裸躺在浴室地板呼呼大睡，「真的很誇張」。

一名高階警官說，李喜歡掌權，調他去勤指，又非主官，勤指是內勤，很難與地方上互動，加上勤指功獎少，李短期內恐難「翻身」。

督察人員說，警界當中偶有「老鼠屎」，但督察單位都有一套對應作為來「止血」。除記過懲處外，調離原單位、取消配槍、調整職務，都是常用的方式，警方也會將相關負面行為當作案例教育，加強教育訓練，避免類似情況再發生；若違紀行為重大者，則會處以最嚴厲的記2大過（或累積18支申誡）來免職汰除。