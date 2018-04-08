機車失竊一年找到了 車主：尋回創業夥伴

2018-04-08

〔記者王捷／台南報導〕燒烤店老闆鄭百弘身邊的機車「小黑」，陪著他創業、起家，看盡商場大起大落，騎了6、7年，早已沒有價值，但他總捨不得賣，豈料1年前「小黑」遭竊，他抱著希望跑了好幾趟警所拜託找車，直到今年初他丟了「小黑」的鑰匙，打算買新車時，警方終於找到「小黑」，鄭百弘說，很感謝警方能找回他的「創業夥伴」。

學餐飲的鄭百弘原本在台北創業，草創時期為了方便載送食材，他分期付款購買針對專業需求、置腳大空間，光陽出產的機車「金牌125」，他取名叫做「小黑」，當時他靠這輛機車起家，坐擁3間燒烤店。

小黑陪伴北上打拚起落

但在台北高成本的壓力下，鄭百弘漸漸被數字約束，每天被報表綁住，讓他萌生退意，但合資生意如同泥淖難以抽身，約4年前他乾脆拋下一切，鄭百弘想起那首「台北不是我的家」，提著一卡皮箱，騎著「小黑」回台南，如同海角7號的劇情。

「小黑」陪著鄭百弘上山下海，走遍南北各大菜市場批貨，直到他在台南重新開燒烤店振作，有錢仍不願買新車，但1年前「小黑」在自家樓下遭竊，他認為雖然機車已經沒價值了，但還有多年的感情，跑了好幾趟警所拜託警方找車，正當鄭百弘想放棄時，警方傳出了好消息。

市警六分局大林所所長莊海松說，「小黑」被棄置在南區體育園區忠烈祠旁空地，還藏在樹後方，6日凌晨警方在黑暗中瞥見「小黑」，發現是失竊車輛，已拍照採證並將追查竊嫌。