翁像住在垃圾堆...里長「超級任務」找到家人

2018-04-08

〔記者楊金城／台南報導〕78歲吳姓老翁獨居台南佳里水圳邊空地，四周堆滿資源回收物，有如住在「垃圾堆」中，日前他因肚子痛，佳里區安西里長陳雅慧輾轉獲報，將身分不明的老翁送醫，並將他的照片「尋人啟事」PO上臉書，結果遠在台東的老翁姪子看到臉書訊息，家人陸續前來探望老翁。

家人說，未婚的吳姓老翁在30多年前，就從台東老家離家出走，不願回家，親屬有時一年會過來佳里看個幾次，對里長救援表達感謝。

30年前離開台東 步行到台南苦修

吳姓老翁原本從台東步行流浪到台南將軍區，約30年前再落腳在佳里水圳邊一間工寮「靠牆」居住「苦修」，工寮後來拆除，他就以天為幕、以地為蓆繼續住下來。

吳姓老翁撿拾資源回收物為生，附近的居民知道有位「怪老子」住在水圳邊，但他人很和善，認為他是在「修行」，只是個性怪異，不當面接受他人捐贈物資，善心人士久了就知道把生活用品放在吳翁住處一旁，陳雅慧在半年前也交代社區志工一週送餐3次給吳翁，讓他不至於餓肚子。

上月26日，吳翁因腹痛呻吟，有民眾通報陳雅慧，吳翁送醫急救確診為盲腸炎，因無親人在旁，陳雅慧充當看護，協助安排手術，也求助台南市社會局。

因吳翁身分不明，陳雅慧遂在臉書PO尋人啟事，沒想到3天後，吳翁的姪子就看到臉書訊息，聯繫上陳雅慧，吳翁的兄嫂、姪子、外甥前天和昨天從台北、台東陸續前來探望住院中的吳翁，陳雅慧樂得完成助人善行。