大貨車擋路助攻 警負傷3槍逮毒蟲

2018-04-08

警遭碎片彈傷

〔記者陳建志／台中報導〕台中市男子卓恩魁因毒品案遭通緝，警方前天發現他開著贓車停在路邊，研判擁槍的卓男會拒捕，靈機一動調派大貨車佈陣逮人，卓男欲衝撞突圍，撞壞3輛汽車仍無法突破佈陣，巡佐劉志良見狀立刻開3槍打破輪胎，雖不慎遭碎片擊傷仍順利逮人，並在車上查獲100多公克的海洛因、安非他命等毒品，以及改造手槍、子彈，訊後昨天依毒品、槍砲等罪嫌將卓男移送法辦。

嫌試圖撞開前後車輛

36歲卓恩魁去年12月上旬，就因毒品案被通緝，因身上還有販賣毒品和槍砲等案件，擔心被捕後難脫身，去年底開始以車為家四處躲藏，員警得知卓男經常在龍井遊園北路附近出沒，前天傍晚5點多，烏日派出所和烏日偵查隊6名員警前往附近找人，果然發現他開著贓車停在路邊。

因卓男身背重罪，員警研判他勢必「拚命」奮力一搏逃脫，決定調來大貨車擋住卓男去路後甕中抓鱉，員警待大貨車抵達佈陣完成，立刻上前表明身分要他下車，卓男見狀果然加足馬力，前後衝撞，試圖撞開前後停放的車輛逃逸，無奈因警方早有防範，雖撞壞3輛車，仍無法突破封鎖。

烏日派出所巡佐劉志良見情況緊急，立刻對空鳴槍示警，見卓男不理會，繼續朝輪胎連開2槍，1槍將車輪擊破，另1槍則擊中輪胎鋁框，因碎片反彈擊中臉頰、手肘，所幸僅擦傷紅腫無大礙，順利將卓嫌逮捕。