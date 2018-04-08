暗殺總統 掃射捷運…臉書被盜用 高中生：我不是孫安佐

2018-04-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市曾姓高中生7日發現臉書帳戶被盜用，盜用者還在臉書社團張貼要暗殺總統及瘋狂掃射捷運等恐怖攻擊留言，曾生知道藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐才在美國捲入恐攻案被逮，他擔心自己被誤認是恐怖份子或殺人狂徒，先打電話給警方，並立即趕到市警三分局健康派出所報案，他懷疑可能與某位賣家交易起糾紛，對方故意陷害他；分局偵查隊已調閱賣家資料追查中。

憂被誤為恐怖份子

曾姓高中生的臉書帳號於昨天下午2時37分在「Garena傳說對決 玩家討論區」留言，內容是「明天中午我會拿狙擊槍暗殺總統，到時候我會直播，暗殺成功再來去附近的捷運瘋狂掃射，我會讓你們永遠記住這一天」，曾生在4分鐘後，即2時41分發現留言，嚇一大跳。

就讀高二的曾生雖僅16歲，但警覺心很高，因最近剛從新聞中得知，孫安佐在學校放出恐攻言詞遭美國警方逮捕，擔心自己也會被抓，成為「孫安佐第二」，馬上先打165反詐欺專線，接電話的員警要他由家長陪同，迅速到最近的派出所報案。

曾生報案稱，案發前透過臉書向1名賣家購買「Garena傳說對決」遊戲點數，交易金額2000元，因故與對方起爭執，交易未成立，之後臉書就被盜，因此懷疑與這起買賣糾紛有關，賣家惡意盜用他的帳號陷害他。