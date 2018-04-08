模仿「把不起妹妹就巴頭」翻臉拔刀砍同伴

2018-04-08

搞笑卻讓對方一肚子火

〔記者王捷／台南報導〕網路上流傳搞笑影片「把不起妹妹就巴頭」可別隨便亂學，王姓男子感情遇上難關，邀林姓、吳姓、陳姓友人，還有一名李姓女子到燒烤店喝酒，酒後王男學起網路搞笑橋段，虧林「把不到妹」猛巴他的頭，林氣得反虧王「也把不到妹」，因王男正值感情不順期，火大從車上拿出1把水果刀砍劃3人受傷，雖3人傷勢不重未提告，警方仍將林男依社會秩序維護法移送裁罰。

30歲王男是1名貨運司機，疑因最近感情上有問題，找林、吳、陳3位男性友人及李女出來喝酒，一行人從5日深夜喝到6日凌晨，酒酣耳熱之際，王男推了李女的頭，林出面制止「不要對女生不禮貌」，王不聽勸，反而學網路上的搞笑影片「把不起妹妹就巴頭」橋段，用影片內容巫醫的口吻，猛巴林男的頭，讓林男很不爽，約王到店外談判。

起初王男笑面以對，認為自己只是開玩笑，又巴了林男的頭，林氣得反嗆王男也把不到妹，2人扭打起來，吳男、陳男在旁勸架，責備王男巴頭開玩笑開過頭，王因為自己感情不順，本就心情不佳，加上被林男反嗆及起爭執，竟到車上拿出1把15公分長水果刀，返回看到3人就砍，造成3人的手臂受傷。

找友療情傷 弄成真傷

路人報案後警方抵達，王自知闖禍逃離現場，3人送醫後無大礙，對警方問話吞吞吐吐，並表示大家都是朋友不提告；因警方追問，才有一人說出整件事起於上述「巴頭」橋段。王男昨天到案表示懊悔不已，原想找朋友喝酒療情傷，沒想到醉後演變成傷友事件。