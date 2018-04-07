過馬路遭撞 基隆熱心里長不治

2018-04-07

〔記者林嘉東、林欣漢／基隆報導〕基隆市四維里長蔣加偉前晚步行穿越馬路時，遭疾駛而來的賓士車撞飛，卡在破裂凹陷的擋風玻璃上，直到車子煞停才滾落車下，因顱內出血，傷重不治。檢察官昨相驗時，家屬哭求檢警：「調出監視器影像，釐清事發經過！」

事發於前晚8點多，當時49歲蔣加偉步行穿越信一路，遭64歲朱姓男子駕駛的賓士車撞擊，車子撞上死者至掉落地面的煞停距離約20多公尺。朱男擔任保全員，表示剛從家中出門前往貨櫃場上班，當時行駛在中間車道，看到蔣出現車道時，已閃避不及，沒看到蔣從哪邊穿越馬路；朱男酒測值為0。

警方表示，事故地點30多公尺外有斑馬線，兩年前相同地點也發生行人未走斑馬線，直接穿越馬路遭來車撞死事故，呼籲民眾應走斑馬線；檢警也要釐清朱男有無超速。

蔣加偉以無黨籍身分連任兩屆里長，安樂區長駱文章表示，四維里位置剛好在安樂行政區塊的中心，有座四維公園，是很好的居住環境。蔣加偉是位很有創新點子的里長，有理想、抱負，在里內組織薩克斯風團、口琴社，每年中秋節舉辦的音樂會，都有上千人參與。

四維里里民說，蔣加偉常挨家挨戶為選民服務，包括關懷獨居長輩、協助申請急難救助等，服務扎根，去年還在公園打造波斯菊花海，提升生活環境及品質，發生意外令人惋惜。