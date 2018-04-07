73歲老翁放高利貸 被提報治平專案

2018-04-07

酒錢起糾紛 痛毆舞小姐

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中警方破獲一個地下錢莊暴力集團，主謀73歲男子賴招旺夥同手下3人放高利貸，拘禁凌虐被害人暴力討債；更惡劣的是，賴男僅因不到2萬元的酒錢爭議，毆打無辜的舞小姐。全案被依組織犯罪條例等罪嫌法辦，並提報治平專案，但台中地檢署裁定4人各以7萬至10萬元交保。

暴力討債 要10萬涼水費

台中地檢署檢察官上月28、29日指揮中市警察局刑大偵三隊等單位，同步拘提綽號「旺仔」的賴男，以及手下陳姓男子（64歲）、潘姓男子（47歲）與顏姓男子（43歲）共4人到案，他們各有傷害罪、組織犯罪、公共危險罪等前科。

警方調查，賴男經營地下錢莊，牟取不法利益。2016年底，陳姓男子借了5萬元，每月需付1萬元利息，年利率高達240％，陳男更被脅迫簽下43萬元本票；賴男去年秋天宣稱陳男還有37萬元本息未償還，將陳男押到一處民宅毆打，強迫簽下37萬元本票，並要求先拿出10萬元「涼水費」及「車馬費」，前後凌虐陳男8小時之久，陳男只好先向朋友借10萬元換取自由。

去年10月間，賴男與手下到台中市一處舞廳喝酒，他認為舞廳收他1萬餘元的酒錢太高，竟把怒氣發洩到舞小姐身上，對身旁一名無辜舞小姐拳打腳踢，導致其頭部與胸部受傷，且不給舞小姐賠償金，硬是脅迫她和解、放棄告訴權，該名舞小姐雖勇於報案，但擔心被報復，不敢繼續上班謀生。