摩鐵開毒趴 飲料店小開暴斃

2018-04-07

男版W飯店小模命案

〔記者陳薏云／新北報導〕男版W飯店小模命案！新北市中和區一間汽車旅館，昨有男女開趴歡聚，未料25歲飲料店周姓小開被人發現穿著內褲、俯躺包廂地上身亡，現場出現不同毒品，全案宛如曾在台北市W飯店男女開房轟趴現場發生的小模吸毒暴斃事件；出人命後，同行32歲張姓友人嚇得直喊「毒品是周男自己帶來的」，警方認為疑點很多，正追查釐清中。

叫2傳播妹 狂歡4小時

張男供稱，與周男是多年好友，昨晨與周相約摩鐵開趴，叫了兩名傳播妹相陪，4人在包廂內狂歡近4小時。清晨6時，兩名傳播妹離開，他和周在房間休息；到了上午8時，周在床上抖動後跌落地上，他當時很睏，就沒理會，沒想到上午10點要退房時，竟發現周一動也不動，觸摸才發覺周男全身冰冷，嚇得報警。

現場多種毒品 推給死者

警方到場發現周已明顯死亡，在現場找到多包毒咖啡包、K他命吸食盤以及兩粒不明藍色藥丸等。

周男在新北市板橋區經營飲料店，離婚育有2子；張男從事房仲工作，兩人常一起出遊。周男父親接獲消息趕到，不斷責罵張男「都是你帶壞我兒子」，差點起衝突。

張男向警方表示，傳播妹是周男叫的，毒品也是周男帶來的。但警方認為張男說法有諸多疑點，比如周的手機被關機、無法開啟，張男將自己手機的通聯紀錄全數刪除，而摩鐵包廂費是以張男的信用卡支付等，認為張男說詞有所隱瞞。